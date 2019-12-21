Мнение: Светка. Самолёт. 2 собаки и странный муж

Меня очень радует, что в современном мире у нас все имеют права. Как раньше было? Нет ножек — нет тебе и конфетки, а теперь — у любого меньшинства прав больше, чем у людей без проблем.

Беременная на восьмом месяце гражданка Света решила полететь в Коста-Рику. Что?! Куда?! На 8-м месяце 15-часовой перелёт?



Фото: Соцсети

Казалось бы, если ты такая странная женщина да ещё и со справкой от психиатра, сиди себе дома. А если летишь, сделай уж так, чтобы никому из окружающих не мешать — ни психами своими, ни истериками, ни справкой из дурки.

Но это раньше бы так было. А теперь — а я расскажу. Баба зачем-то затащила в салон самолёта двух псов.

Оказывается, у цивилизованных людей есть такая программа: Emotional Support Animal. То есть, мужа тебе не хватает для эмоциональной поддержки, так ты берёшь себе собаку в полёт. Или двух собак.

Наш родной Аэрофлот, конечно, дремучий и пальцем деланный. Далека авиакомпания от понимания толерантности.

Завалившись к стойке регистрации ведущего отечественного перевозчика, супруги столкнулись с форменным безобразием. Служащий на стойке сразу же почти Булгакову заявил, что с котами в трамвай нельзя. В смысле, с собаками — в салон самолёта.

Даже со справкой от психиатра, которая у Светки была, нельзя. Без клеток животных взять на борт Афл не могут, ни о какой программе ESA, ни о договорённости принимающей стороны с пассажиркой служащие ничего не знают.

«Всё, что они смогли сделать, — сочинять отмазки одна нелепее другой, принести стул моей рыдающей взахлёб жене и вызвать фельдшера, который предложил укол успокоительного на 8-м месяце беременности», — рассказывает супруг странной женщине, которой нужны две собаки в полёте.

Бабу, конечно, отправили всё же в полёт. Вместе с мужем, с собаками. Последние весь перелёт провалялись под ногами в проходе — так, что люди поссать не могли пройти.

В связи с этим у меня вопрос: доколе?

До каких, мать вашу, пор, у нас в самолётах будут рулить неадекватные и рыдающие беременяшки с чужими собаками, шлюхи с детьми, которых точно не нужно тащить на море и блюющее пьяное быдло?!

Вот, доколе?!

Какого хрена нормальные паксы должны терпеть собак, визжащих детей, пьяную икоту и прочее дерьмо?

А горячо любимому Аэрофлоту я хочу сказать, что не охренели ли вы часом ребятки? Какого рожна собаки, в нарушение правил, находились в салоне?! Что это за вопиющее безобразие?! Вы задолбали уже таким отношением к безопасности перелётов и пассажиров!

Я давно предлагаю выход, чтобы никто ни с кем не ссорился — раздельные рейсы.

Если у тебя, сука, эмоциональное напряжение, которое подтверждено даже справкой, но тебе на 8-м месяце прижало вот в Коста-Рику, лети, будь добра, отдельно. Как набрали паксов с проблемами на целый рейс — так и полетели.

Собаки, коты, орущие дети, пьяные — вот все они тоже имеют право на Коста-Рику. пусть летят. Отдельно.

А людей без проблем отправляйте обычными рейсами. Без толерантности, сантиментов, прочей фигни.

По-моему очевидно, что это давно пора сделать.

Как вы относитесь к моему предложению?

Источник: Лена Миро

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