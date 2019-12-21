Угрожавший оружием отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Владимир, который ранее звонил известному музыкальному

деятелю Иосифу Пригожину и угрожал приехать с винтовкой, заявил, что во всем

виноваты журналисты. Дескать, именно представители СМИ спровоцировали конфликт.

«Это вы во всем виноваты. Пишите гадости», – сказал Владимир

Фриске сайту «Комсомольская правда».

Напомним, на презентации новой песни сестра умершей певицы

Жанны Фриске, Наталья, выбрала имидж похожий на образ именитой родственницы.

Это бросилось в глаза не только поклонникам, но и представителям шоу-бизнеса.

Решение Натальи Фриске раскритиковал продюсер Иосиф

Пригожин. Музыкальный деятель отметил, что копировать Жанну не имеет смысла,

эта затея обречена на провал. Подобная тенденция на эстраде, когда одним

артистам советуют использовать образы других, по мнению продюсера, напоминает

игру в наперстки.

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Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 19 Дек 2019 в 11:44 PST

Позже Пригожину начали поступать угрозы от Владимира Фриске.

Отец звездного семейства писал ему сообщения с десяти часов утра и до двух ночи.

Пожилой мужчина оскорблял и обещал приехать с оружием.

Иосиф Пригожин ожидает извинений от отца Жанны и Натальи Фриске. В противном случае музыкальный менеджер опубликует переписки и записи

звонков.

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