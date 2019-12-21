Посадка самолета с горящим двигателем в Японии попала на видео

Видео вынужденной посадки самолета Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) опубликовали в Сети.
Сообщается, что самолет вылетел из аэропорта Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио, однако из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета, передает РИА «Новости».
На борту было 270 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал.
Напомним, в августе в оба двигателя самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошло возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле.
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