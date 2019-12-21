Павел Полунин рассказал о своем отношении к Сергею Бондарчуку

Павел Полунин, сыгравший Ванюшку в «Судьбе человека», признался, что относился к Сергею Бондарчуку, как к отцу. Актер отметил, что финальная сцена готовилась не один месяц, и за это время они очень сблизились.

Сергей Бондарчук стал работать над экранизацией романа Шолохова «Судьба человека». По сюжету главный герой Андрей Соколов, которого играет сам режисер, потерял свою семью во время войны. После возвращения в мирную жизнь он знакомится с мальчиком Ванюшкой, оставшимся сиротой. Мужчина решается сообщить ребенку, что является его отцом, пропавшим без вести, что дает обоим надежду на новую счастливую жизнь.

По словам исполнителя роли Ванюшки, режиссер очень долго не мог найти подходящего кандидата для исполнения этой роли. Родители Полунина были знакомы с Бондарчуком и порекомендовали испытать талант ребенка. Вскоре юный актер был утвержден на эту роль. Чтобы эмоции, показанные в последних кадрах картины, были искренними, знаменитость долгое время работал с Полуниным, выстраивая доверительные отношения. Позже именно эти кадры стали культовыми.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Автор в этом письме не рапан и не совсем даже рыба, но из-за недооценки СЗ девушки завалил динамику отношений. И после завершения этой истории он переживает, что слился, хотя он не только не слился, но и задолжал шаги. jomurgard Добрый день уважаемая Эволюция. Моя история с К началась пол года назад. Точнее знаю я ее […]