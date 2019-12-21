Эксперты рассказали, как реанимировать севший аккумулятор

Аккумулятор автомобиля является важнейшим элементом, потому особенно важно следить за его исправностью. При несоблюдении правил эксплуатации, он может критично потерять мощность, как говорится, «сесть». Эксперты автосферы рассказали, как реанимировать такой агрегат.

В первую очередь, стоит помнить, что самостоятельно отремонтировать его элементы будет крайне сложно, потому лучше доверить такую работу профессионалам. Традиционный срок эксплуатации стандартных моделей аккумулятора составляет примерно 5 лет. Следует помнить, что существуют три типа подобных устройств, которые невозможно восстановить: обслуживаемые, и малообслуживаемые. В случае с последними такие модели не восстанавливаются, однако у них предусмотрен доступ к электролиту. Идеальный вариант, когда батарея полностью разборная.

В ходе работы аккумулятор может быть деформирован, в нем могут осыпаться и разрушаться пластины, они также подвергаются замыканию или сульфатации. Кроме того, в АКБ случаются разрывы внутренней цепи, а также повреждение корпуса. Несмотря на то, что пластины можно легко заменить, это будет экономически невыгодно, лучше купить новую батарею. Также стоит воздержаться от попыток ремонта аккумулятора с трещинами, так как сквозь них может проливаться кислота, которая повредит соседние узлы. Как заверяют специалисты, браться за восстановление емкости АКБ можно только при отсутствии критической сульфатации пластин.

Реанимацию агрегата осуществляют путем попеременного заряда и разряда. При этом зарядка проводится малыми токами, не более десяти процентов от обозначенной емкости, притом процесс должен быть долгим. После остановки роста напряжения на клеммах, свидетельствующего об окончании зарядки, необходимо полностью разрядить батарею и зарядить на 100% снова. Для восстановления кислотных батарей с жидким электролитом их реанимация происходит путем химической десульфатации и промывки дистиллята или замены электролита.

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