Александр Розенбаум рассказал, как относится к татуировкам

21.12.2019, 15:04, Разное

Александр Розенбаум рассказал, как относится к татуировкам. Он считает, что рисунок для нанесения на тело следует выбирать очень тщательно, чтобы не возникало желания его свести.
Александр Розенбаум является дедом для четырех внуков. Журналисты поинтересовались, как бы бард отнесся к тому, что кто-то из них решится на татуировку. Исполнитель ответил, что ничего не имеет против рисунков такого рода, но перед тем, как нанести какое-либо изображение на тело, следует хорошо подумать. Мода изменчива, поэтому может возникнуть желание заменить узоры на более актуальные. Изображение не должно терять смысл и не зависеть от популярных тенденций. Как пример музыкант привел портрет матери, свести который желания не возникнет.

Также Александр Розенбаум признался, что попросил у Деда Мороза в качестве подарка. Певец рассказал, что всегда просит только здоровья для себя и близких ему людей. Остальные желания обязательно исполнятся сами.



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