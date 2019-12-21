«Газпром» и Киев подпишут мировое соглашение по искам на $7,4 млрд

«Газпром» и украинское правительство намерены подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

В «Газпроме» уточнили, что претензии АМКУ составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около $7,4 млрд.

Ранее стало известно, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до 29 декабря.

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