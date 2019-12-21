Адвокат якутского шамана обжалует его задержание в ЕСПЧ

Адвокат якутского шамана Александра Габышева намерен обжаловать его задержание в ЕСПЧ. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

«Будем подавать жалобы в ЕСПЧ на факт задержания по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Их действия были незаконными», — сказал Прянишников.

«Предъявление обвинения Габышеву вчера снова было перенесено. Пока мы обжаловали его задержание по ст. 19.3 КоАП. Это процедурный момент. Нам это нужно для того, чтобы подготовить жалобу в ЕСПЧ», — пояснил он.

Он напомнил, что перед обращением в ЕСПЧ нужно пройти все уровни обжалования внутри страны. В случае с административными делами речь идет об апелляции.

Габышев начал поход на Москву с целью «изгнать» Владимира Путина еще летом. В сентябре его задержали на границе Бурятии и Иркутской области. После этого на шамана завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности.

10 декабря сотрудники ФСБ в Якутии задержали также члена отряда шамана Александра Габышева Евгения Ростокина. Сейчас он освобожден.

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