Контракты на транзит российского газа через украинскую ГТС должны быть подписаны до 29 декабря – Витренко

Контракты на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему должны быть подписаны до 29 декабря. Об этом заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко на брифинге 21 декабря, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он сообщил, что для обеспечения транзита будет подписано несколько договоров между российским «Газпромом», «Нафтогазом України» и «Оператором ГТС Украины».

«Мы должны все подписать до 29 декабря, чтобы с 1 января продолжался транзит. Еще раз подчеркну: речь идет о новых соглашениях по европейским принципам… У нас профессиональная команда в «Нафтогазі» и мы надеемся, что со своей стороны мы сделаем все, чтобы до 29 декабря все было подписано», – сказал Витренко.

Директор «Нафтогазу» отметил, что это может быть сложно из-за праздников.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

В 2018–2019 годах прошло пять раундов трехсторонних (третьей стороной выступает Еврокомиссия) газовых переговоров на высоком уровне: 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября, 28 октября и 19 декабря. Кроме того, Украина периодически проводила двусторонние переговоры с Россией, они были согласованы с европейской стороной, объясняли в НАК «Нафтогаз України».

Украинское правительство заявляло о намерении заключить долгосрочный контракт на транзит газа из РФ в Европу и предложить России транспортировать 60 млрд м³ газа ежегодно в течение 10 лет.

«Газпром», в свою очередь, предлагал продлить действующий контракт или заключить новый сроком на один год. При этом российский монополист выдвигал ряд условий для продления транзита газа через территорию Украины: отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств; отмена решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за нарушение экономической конкуренции и отзыв ходатайства «Нафтогазу» об инициировании Еврокомиссией расследования против «Газпрома».

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель называл это предложение откровенно неприемлемым.

20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь «больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет».

Оржель сообщил 21 декабря, что согласно договоренностям, контракт на транзит российского газа будет подписан сроком на пять лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Также РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, но стороны отзовут другие встречные иски по газу. Также, по словам Оржеля, тариф на транспортировку газа будет повышен.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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