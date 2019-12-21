Паслер в костюме Деда Мороза исполнил мечту девочки

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер исполнил мечту семилетней участницы акции «Елка желаний» Софьи Евдокимовой. Он познакомил ее и других детей-инвалидов в Бузулуке с Дедом Морозом.

В субботу глава Оренбургской области Денис Паслер исполнил мечту семилетней девочки, участвовавшей в акции «Елка желаний».

В как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе губернатора, праздник для 45 детей-инвалидов из Бузулука и Бузулукского района организовали в санатории «Бузулукский бор», украсив его на подобие резиденции Деда Мороза в Великом Устюге.

«В роли волшебника, исполняющего желания детей, был губернатор области Денис Паслер. Он вышел на сцену и рассказал, что среди гостей есть девочка Софья, которая загадала познакомиться с настоящим Дедом Морозом, и сказал, что специально для нее и других детей он пригласил в Оренбуржье Деда Мороза из Великого Устюга. Праздник получился очень красочным, веселым, на глазах детей и родителей были слезы от радости, многие дети до этого не выезжали из своих населенных пунктов, а тут они увидели настоящий праздник», – рассказал представитель пресс-службу губернатора региона.

По словам собеседника, дети с удовольствием читали стихи и пели песни, получили от Деда Мороза подарки. «Софья прочитала собственные стихи, девочка была рада исполнению своей мечты. На праздник были приглашены 45 детей с инвалидностью от 5 до 10 лет. Дети имеют различные заболевания, в том числе с нарушения опорно-двигательного аппарата. Одному из гостей сегодня исполнилось 8 лет, у мальчика сегодня было сразу два праздника, он получил на день рождения подарок из рук Деда Мороза», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присоединился к добровольческой акции «Елка желаний»: на стенде благотворительного проекта «Мечтай со мной» Путин и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний. Одно из них было от семилетней Софьи Евдокимовой, которая написала, что мечтает приехать в Великий Устюг и познакомиться с Дедом Морозом.

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