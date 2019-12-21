Мнение: О чем сказал Путин(прямым текстом и между строк)

Прошедшая на днях итоговая пресс-конференция, традиционно являющаяся своеобразным отчетом лидера страны перед отечественной и мировой общественностью, представленной как российскими, так и зарубежными журналистами, была, на мой взгляд, весьма знаковой.

Ну, прежде всего, на основании услышанного и увиденного можно с уверенностью сделать вывод, особенно сравнивая данную встречу Путина и представителей прессы с предыдущими: в российском обществе все-таки улеглись бушевавшие в период до и после выборов президента страсти. Народ, что называется, успокоился.

Например, как ни стараются отдельные деятели, в том числе и на нашем ресурсе, на разные голоса вопить о необходимости покаяния нынешней российской власти за «бесчеловечную и беспощадную» пенсионную реформу, не выходит у них с подобным хайпом ничего.

Дважды на пресс-конференции поднимался вопрос о пенсиях и пресловутой реформе и, в итоге, имел место полный конструктив как в постановке вопросов, так и в аргументации ответов. Главное, и это не могло пройти незамеченным, собравшиеся в зале, скажем так, никак не реагировали на данную проблему. В прошлом году зал реагировал на подобные вопросы гораздо более оживленно. Очевидно, что проблема потеряла былую значимость.

Вместе с тем президент честно и недвусмысленно отреагировал, когда его спросили о том, когда же, наконец, повысится уровень жизни в России. Он ответил, что работа в этом направлении ведется, но пока результаты весьма скромные. Вместе с тем вопросы о хлебе насущном как-то сами собой отошли на задний план. Общественность в лице журналистов волновало другое: грядущее празднование 75-летней годовщины побелы в Великой Отечественной Войне, развитие транспортной инфраструктуры страны, прогресс в сфере создания искусственного интеллекта, финансирование медицины, решение вопросов экологии и изменения климата.

Выносились на обсуждение и проблемы с произволом чиновников, но такой остроты как в прошлые годы, диалог прессы и власти не приобрел. В частности, вновь поднимали тему наказания правоохранителей, замешанных в деле Галунова и здесь ответ президентом был дан конкретный и исчерпывающий: все виновные понесли наказание. Вопрос орденоносного сочинского журналиста о произволе властей Краснодарского края в отношении предоставлении жилья ветеранам был взят Путиным под личный контроль.

Без традиционных «язв» не обошлось. Британцы из BBC неизменно плевались ядом, а вот неугомонный Рома Цимбалюк из украинского новостного агентства УНИАН заметно сдулся и в этом году, видимо, подрастеряв боевой задор после смены президентской команды в Киеве.

Да, опять не обошлось без выпадов с его стороны в стиле «когда же вы, наконец, уберете свои танки с Донбасса», но Рому как попутавшего берега шалопая ВВП мягко осадил фирменной президентской шуткой:

— Вы какие танки имеете в виду: Т-34 или Т-72?

Как это водится в путинских шутках, главное прозвучало между строк: Вы не танки ли на пьедесталах, посвященные Великой Победе имеете в виду?

Вообще, отсылка к истории и ее переосмыслению звучала на этой встрече не раз. Мало того, что президент еще раз подтвердил свое негативное отношение к В.И Ленину, на этот раз даже отказав ему в праве называться политиком как таковым и обозначив его роковую роль в истории России как революционера-разрушителя и фигуру, безусловно, деструктивную. Путин также отметил, что деструктивным было по сути и основа основ — государственное строительство, осуществляемое под началом лидера большевиков. На месте крепкого унитарного государства, каким была Российская империя, по мнению ВВП, возникла, фактически, конфедерация, а границы входящих в ее состав республик нарезались бездумно, или на основании идеологических установок, как было, например, с образованием УССР и включением в состав последней территорий с преимущественно русскоязычным населением. Последствия этого, справедливо заметил глава российского государства, мы пожинаем до сих пор.

Интересным был вопрос о возможности появления в будущем женщины-президента России. Путин не исключил такой возможности и даже обозначил критерии, которым должен отвечать будущий лидер нации, безотносительно пола. Среди главных качеств руководителя страны были названы порядочность и ответственность.

Вновь из уст президента прозвучали оценки того исторического пути, который проделала России за два последних десятилетия. И здесь, наряду с безусловными достижениями в экономической, социальной и внешнеполитической сферах были отмечены и успехи в укреплении и становлении России как многонационального государства. Исторический опыт Чеченской республики здесь, по мнению Путина, наиболее показателен.

Однако для меня, как православного христианина, наиболее заметной стала одна из фраз, произнесенной Владимиром Владимировичем в адрес одной из представительниц прессы, дамы, занимающейся помощью больным детям: «И вам, как мне кажется, зачтется перед Господом то, что вы делаете для больных детей». Со всей отчетливостью я осознал для себя факт, зачастую многими игнорируемый. Наш президент — искренне верующий православный христианин. И дело не только в его конфессиональной принадлежности. Владимир Владимирович Путин — это человек православный по духу и мировоззрению. Именно поэтому, как видится мне, его служба на благо России успешна и приносит, да еще и принесет, в этом нет сомнения, многие благие плоды.

Что позволяет, в свою очередь, нам, православным читателям журнала «Свет Христов» с оптимизмом смотреть в будущее и верить в новые грядущие победы России.

С чем я и хочу всех вас поздравить как и с наступающим Новым Годом и Рождеством!

lovejoy7777777 (Филипп Кузнецов)

Источник: Конт

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