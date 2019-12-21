Мнение: Минфин США раскрыл детали санкций против «Северного потока-2»

Американский Минфин выпустил разъяснение, в котором сообщается, что ограничительные меры США против трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что Вашингтон требует от компаний, занимающихся их прокладкой, немедленно прекратить строительство.

Президент США Дональд Трамп несколькими часами ранее подписал оборонный бюджет страны, предполагающий среди прочего санкции против "Северного потока-2". Компания Allseas, занимающаяся прокладкой газопровода, была вынуждена приостановить работу, ожидая от американских властей разъяснений по вопросу применения санкций.

"После подписания президентом (Дональдом Трампом) 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступили в силу", – сказано в опубликованных Минфином разъяснениях.

"Чтобы соблюдать условия прекращения работ, указанных в этом пункте, стороны, которые сознательно продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, которые участвовали в прокладке труб на глубине более 100 футов и более ниже уровня моря для строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока", должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством", – следует из документа.

Однако в разъяснениях указывается, что допускаются "добросовестные исключения" в том случае, если прекращение укладки труб потребует определенного времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба".

В американском оборонном бюджете содержится пункт, предполагающий введение санкций в отношении судов, которые занимаются укладкой газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" на глубине более 100 футов (30 метров). Ограничения будут также касаться участвующих в "проектах, преемственных по отношению к любому из них" судов. Ограничения, кроме того, коснутся тех "иностранных лиц", которые продавали или сдавали в аренду такие суда для подобных проектов.

В течение 60 дней с момента вступления документа в силу госсекретарь и министр финансов США должны представить профильным комитетам конгресса свои предложения о том, в отношении кого ввести такие санкции.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол ранее предупреждал, что данные санкции ударят по швейцарской компании Allseas, занимающейся почти всей укладкой морского участка газопровода, а также итальянской Saipem. Под санкции, кроме того, попадут представители и компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции.

Проект "Северный поток-2"

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против строительства газопровода активно выступают Украина, ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В частности, в Вашингтоне называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что "Северный поток-2" является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

https://radiosputnik.ria.ru/20…

Швейцарская Allseas, которая в основном и ведет прокладку, остановила работы еще накануне, дожидаясь разъяснений от США, а теперь, вероятно, свернется совсем.

Можно ожидать, что работы закончит ОАО Межрегионтрубопроводстрой (такое название специально выбрано, чтобы запутать Конгресс), чье судно-трубоукладчик «Фортуна» уже некоторое время стоит в Германии для подстраховки, а сама компания вместе с Газпромом давно под санкциями и ничего не боится. Еще один наш трубоукладчик, «Академик Черский», сейчас находится на Тихом океане.

Впрочем, в разъяснениях американского минфина имеется лазейка: допускаются "добросовестные исключения" в том случае, если прекращение укладки труб потребует определенного времени для обеспечения безопасности трубопровода, экипажей судов и других лиц, а также для защиты окружающей среды от "значительного ущерба".

То есть, можно упирать на то, что для экологии лучше закончить прокладку как есть, без смены подрядчика. Сейчас все зависит от реакции немецкого правительства: на словах они уже гневно осудили, вопрос в том, последуют ли за этим какие-то действия.

Строительство тем временем почти закончено: осталось уложить около 31 км трубы в датской морской зоне и около 9 км в немецкой, всего – 40 км. Расчетное время окончания работ по состоянию на вчера – 3 января 2020.

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Печерский районный суд Киева арестовал шесть элитных автомобилей, которые принадлежат народному депутату восьмого созыва, проинформировала 21 декабря в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований. В ГБР не назвали имени бывшего депутата, но сообщили, что автомобили обнаружили во время следственных действий, которые проходили дома у Максима Микитася в рамках расследования возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме […]