Мнение: По поводу нового транзитного договора с Украиной

Как пишут СМИ, договор на пять лет. С учетом того, что закулисных договоренностей по этой сделке мы с вами не знаем и вряд ли когда-то узнаем, тут можно только гадать, что же произошло на самом деле.

Объем транзита, предусмотренный договором, это 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд в последующие. Если посмотреть на динамику объемов транзита до 2014 года выходит, что это ниже на треть самого низкого значения в 2014 году, и вдвое ниже чем в 2018-м.

Как мне кажется, Украине просто оставили небольшие средства на поддержание штанов, чтобы пока идет разработка визового режима между странами (уже с 2020 выезд с Украины в Россию только по загранпаспорту), она не превратилась в дикое поле по типу Сомали, а десятки миллионов селюков не хлынули в РФ и другие страны, поставив нас в положение Европы с ее мигрантами. Причем украинские мигранты уже сейчас уверенно лидируют в таких отраслях как проституция, набрали серьезные позиции в наркоторговле.

Ну а ближе к 2025 году, когда уже на полную будут работать Турецкий поток, СП2 и Сила Сибири — очередной украинский президент пошьет брюки с дополнительной ширинкой на заду и поедет на поклон в Кремль.

Пример стран Балтии показывает, что целебное голодание для выправления мозгов Россия применяет последовательно, без резких движений. Прошли годы, появилась Усть-Луга, транзит грузов уверенно уходит из Прибалтики, и на макушках прибалтийских тигров уверенно пробиваются гребни. Процесс этот, понятно, необратимый. Никто не откажется от Усть-Луги, даже если все литовские нацисты поверх шевронов СС налепят звезды и публично покаются. Равно как и никто не будет инвестировать в украинскую ГТС, которая за эти годы окончательно одряхлеет, а с учетом дублирующих маршрутов станет просто не нужна.

Источник: Конт

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