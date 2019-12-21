Вызвали вертолет: В Москве произошла страшная авария

21.12.2019, 14:37, Разное

В Москве на Калужском шоссе в ДТП пострадал один человек. В столичном управлении МЧС сообщили, что на месте работают службы ГИБДД. «Медики вызывали вертолёт. Там произошло ДТП. Наши силы на место прибыли. Одного человека передали медикам», – цитирует экспертов телеграм-канал «Говорит Москва».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Печерский районный суд Киева арестовал шесть элитных автомобилей, которые принадлежат народному депутату восьмого созыва, проинформировала 21 декабря в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований. В ГБР не назвали имени бывшего депутата, но сообщили, что автомобили обнаружили во время следственных действий, которые проходили дома у Максима Микитася в рамках расследования возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика