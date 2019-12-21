Вызвали вертолет: В Москве произошла страшная авария

В Москве на Калужском шоссе в ДТП пострадал один человек. В столичном управлении МЧС сообщили, что на месте работают службы ГИБДД. «Медики вызывали вертолёт. Там произошло ДТП. Наши силы на место прибыли. Одного человека передали медикам», – цитирует экспертов телеграм-канал «Говорит Москва».

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