МИД заявил о переходе США «знаковой грани»

МИД РФ прокомментировал санкции США по «Северному потоку – 2», отметив, что Соединенные штаты вводят санкции против собственных союзников.

«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым РФ давно привыкла, против собственных союзников. Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел «О защите энергетической безопасности Европы», – сказано в комментарии МИД.





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