В США высоко оценили обновленную «Ниву»

21.12.2019, 14:30, Разное

В США высоко оценили новую «Ниву», выпускаемую под брендом Lada 4х4. Автомобиль собирается с 1977 года и отличается неприхотливостью, доступностью, внедорожными качествами.
Журналистам из издания Autoblog понравился современный и комфортный автомобиль с новым интерьером. «Нива» после рестайлинга стала безопаснее. На приборной панели АвтоВАЗ поместил ЖК-экран для вывода данных с бортового компьютера. Модель получила удобные сиденья, задние подголовники, подстаканники, систему аварийного реагирования.

Под капотом Lada 4х4 инженеры установили проверенный временем 4-цилиндровый агрегат объемом на 1,7 литра, способный генерировать мощность в 83 л.с. В комплектацию вошли кондиционер и подогрев передних сидений.

Корреспонденты отметили, что автомобиль пользуется большим спросом на европейских рынках, в том числе в Германии. Стоимость полноприводной машины составляет 13 тысяч долларов. В основном ее покупают любители активного отдыха и охотники.



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