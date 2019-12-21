В «Газпроме» подтвердили, что выплатят «Нафтогазу» почти $3 млрд

Договоренности по транзиту газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» предусматривают выплату по окончательному решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в заявлении главы «Газпрома» Алексея Миллера, сообщает РБК.

По словам Миллера, соглашение, которое заключат компании, «предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений», а также выплату суммы, присужденной Стокгольмским арбитражем.

20 декабря на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь «больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет».

21 декабря на брифинге министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал, что»Газпром» выплатит украинскому «Нафтогазу» чуть больше $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража еще до Нового года в случае реализации всех позиций.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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