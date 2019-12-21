Летный отряд «Россия» подал иск к «Аэрофлоту» на 46 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управделами президента о взыскании с авиакомпании «Аэрофлот» около 46 млн рублей.

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 20 декабря, к производству он не принят, основания исковых требований пока не сообщаются, передает РИА «Новости».

По данным портала госзакупок, СЛО «Россия» планирует заключить с «Аэрофлотом» контракт на перевозку до конца 2020 года высших должностных лиц и официальных делегаций.

Отмечается, что заявку на тендер со стоимостью контракта 6,79 млрд рублей подавал только «Аэрофлот», заявка была признана «соответствующей требованиям».

В сообщении на портале госзакупок говорилось, что «участник, с которым планируется заключить контракт – публичное акционерное общество «Аэрофлот-российские авиалинии». В прошлые годы контракты также получал «Аэрофлот».

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