Простые правила соблюдения техники безопасности помогут людям встретить Новый год без пожара. В случае непредвиденной ситуации и возникновения очага возгорания, вызов пожарной охраны необходимо сделать в первую очередь.
Установку новогоднего дерева не следует делать вблизи отопительных приборов, также оно не должно преграждать пути эвакуации. Натуральную ёлку или пихту лучше всего надежно закрепить в ёмкости с мокрым песком, не забывая поддерживать его во влажном состоянии. В случае возгорания искусственного украшения праздника, необходимо помнить о том, что прикасаться к нему категорически нельзя, а следует набросить сверху плотное покрывало.
Специалисты советуют не использовать для наряда игрушки, гирлянды и вату, которые легко воспламеняются, а также зажигать в непосредственной близости от дерева бенгальские огни и средства пиротехники. При их покупке не «с рук», а в специализированных магазинах, рекомендуется обязательно проверить наличие сертификата и тщательно изучить инструкцию по использованию и хранению. Электрическая розетка, куда будут включены гирлянды, должна быть в исправном состоянии, не стоит позволять детям в отсутствии взрослых самостоятельно совершать подключение. Для них необходимо в доступной форме провести инструктаж и рассказать о возможных рисках.
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