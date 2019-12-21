Медики: Лимон и оливковое масло помогут снять болевые ощущения в суставах

Медики рассказали о свойствах лимона и оливкового масла облегчать состояние больного, страдающего болями в суставах. Эти полезные продукты содержат в себе множество веществ, позитивно влияющих на здоровье.
Регулярно употребляя лимон можно обогатить организм такими элементами, как калий, магний, кальций, фосфор, марганец, фолиевая кислота. В нем содержаться витамины А, В1, В6 и С. Этот продукт помогает предотвратить заболевания верхних дыхательных путей инфекционного характера, а также окажет позитивное влияние на организм при камнях в желчном пузыре и почках, а также гипертонии.
Оливковое масло называют «жидким золотом» за его целебные свойства. В нем содержится большое количество мононенасыщенных жирных кислот, которые хорошо сказываются на состоянии пищеварительной системы. Также употребление этого продукта является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Комбинация этих полезнейших продуктов применяется как средство от боли в суставах. Для приготовления лекарства потребуется цедра двух лимонов и оливковое масло. Ингредиенты следует смешать и дать настоятся в течение двух недель. После полученную массу наносят на марлю и прикладывают к пораженному участку. Эффект можно усилить, если поверх компресса намотать шерстяной платок. Рекомендуется оставить средство на ночь.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Печерский районный суд Киева арестовал шесть элитных автомобилей, которые принадлежат народному депутату восьмого созыва, проинформировала 21 декабря в Facebook пресс-служба Государственного бюро расследований. В ГБР не назвали имени бывшего депутата, но сообщили, что автомобили обнаружили во время следственных действий, которые проходили дома у Максима Микитася в рамках расследования возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Ганапольский о «российском» Крыме у Apple: У государств нет рычагов заставить компанию поступать иначе / 2 декабря
- Послы стран ЕС поддержали отсрочку Brexit / 23 октября
- Вертолеты ВКС РФ перебросили на аэродром в Табке / 22 октября
- «Я в шоке. Как к скоту к людям относимся». Зеленский рассказал о визите на оборонные предприятия Харьковской области / 6 ноября
- На западе Москвы вспенилась река / 7 ноября
- Бездомных «рабов» использовали на объектах делового центра «Москва-Сити» / 4 декабря
- «Склонен отдать голос за 1,5 млн евро». В переписке Капкова обнаружились свидетельства подкупа чиновников ФИФА для проведения ЧМ в РФ / 29 октября
- Погребинский оценил шансы нового Майдана / 5 декабря