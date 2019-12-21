Медики: Лимон и оливковое масло помогут снять болевые ощущения в суставах

21.12.2019, 14:21, Разное

Медики рассказали о свойствах лимона и оливкового масла облегчать состояние больного, страдающего болями в суставах. Эти полезные продукты содержат в себе множество веществ, позитивно влияющих на здоровье.
Регулярно употребляя лимон можно обогатить организм такими элементами, как калий, магний, кальций, фосфор, марганец, фолиевая кислота. В нем содержаться витамины А, В1, В6 и С. Этот продукт помогает предотвратить заболевания верхних дыхательных путей инфекционного характера, а также окажет позитивное влияние на организм при камнях в желчном пузыре и почках, а также гипертонии.

Оливковое масло называют «жидким золотом» за его целебные свойства. В нем содержится большое количество мононенасыщенных жирных кислот, которые хорошо сказываются на состоянии пищеварительной системы. Также употребление этого продукта является профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Комбинация этих полезнейших продуктов применяется как средство от боли в суставах. Для приготовления лекарства потребуется цедра двух лимонов и оливковое масло. Ингредиенты следует смешать и дать настоятся в течение двух недель. После полученную массу наносят на марлю и прикладывают к пораженному участку. Эффект можно усилить, если поверх компресса намотать шерстяной платок. Рекомендуется оставить средство на ночь.



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