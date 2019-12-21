Первый в 2020 году концерт Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» состоится в «ВТБ Арене» 14 февраля

Отечественная певица и музыкант, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в одном из недавних интервью поделилась рабочими планами на начало 2020 года. Первый концерт должен состояться в День влюблённых, который празднуют 14 февраля, в столичном комплексе «ВТБ Арена».

Диана Арбенина рассказала, что после юбилейного концерта группы в «Олимпийском» она некоторое время думала над тем, какую площадку выбрать для следующего «покорения». Тогда выбор пал на «ВТБ Арену», а датой выбрали важный для большинства влюблённых пар день 14 февраля. Среди композиций на концерте зрители услышат и исполненную летом этого года «Секунду назад» — песню, которая набрала огромное количество просмотров на просторах видеохостинга YouTube и стала хитом. Арбенина считает, что именно она станет «жемчужиной» грядущего мероприятия.



Лидер «Ночных снайперов» надеется, что первый концерт нового десятилетия порадует поклонников лёгкостью, но в то же время станет драйвовым. Диана Арбенина и коллектив планируют исполнять на сцене свои «классические» хиты и некоторые песни из альбома «Невыносимая лёгкость бытия», что станет интересным для большинства фанатов.

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