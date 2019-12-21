Глава Минэнерго Украины сообщил об увеличении тарифа на транзит российского газа

21.12.2019, 14:19, Новости дня

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что тариф на транзит российского газа через украинскую территорию будет увеличен.

«Есть четкое понимание сторон, что тариф должен расти», – сказал Оржель, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Газпром урегулирует судебные претензии с Нафтогазом, а также антимонопольные претензии с правительством Украины на 7,4 млрд долларов до 29 декабря.

До этого Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что новый пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, как ожидается, будет заключен до Нового года.



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