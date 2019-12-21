Глава Минэнерго Украины сообщил об увеличении тарифа на транзит российского газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель сообщил, что тариф на транзит российского газа через украинскую территорию будет увеличен.
«Есть четкое понимание сторон, что тариф должен расти», – сказал Оржель, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Газпром урегулирует судебные претензии с Нафтогазом, а также антимонопольные претензии с правительством Украины на 7,4 млрд долларов до 29 декабря.
До этого Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что новый пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, как ожидается, будет заключен до Нового года.
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