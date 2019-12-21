Полицейские увезли из зала Внуково воющего мужчину на грузовой тележке

В столичном аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали пассажира, который, предположительно, был сильно пьян.
По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог идти сам. Его пришлось транспортировать в наручниках на багажной тележке, передает портал «360».
Все это время задержанный выл.
При этом не уточняется, были пассажир действительно пьян или у него случился некий приступ.
Ранее пассажирке рейса Гоа – Москва сломали нос из-за пролитого кофе.
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