Полицейские увезли из зала Внуково воющего мужчину на грузовой тележке

21.12.2019, 14:19, Новости дня

В столичном аэропорту Внуково сотрудники полиции задержали пассажира, который, предположительно, был сильно пьян.

По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог идти сам. Его пришлось транспортировать в наручниках на багажной тележке, передает портал «360».

Все это время задержанный выл.

 

При этом не уточняется, были пассажир действительно пьян или у него случился некий приступ.

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