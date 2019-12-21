Оржель заявил, что «Нафтогаз» и «Газпром» отзовут встречные иски из арбитража

На переговорах в Минске 20 декабря Украина и РФ договорились урегулировать вопрос будущих арбитражных споров по газу. Об этом на брифинге 21 декабря сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Это потенциальная возможность выигрыша. Но у нас есть видение, какие есть договоренности по транзиту. Поэтому в этом случае пакетное решение предусматривает пересмотр позиций по поводу будущих арбитражей. То есть решение о $3 млрд четко определено, а решения о других будут в рамках пакета отозваны», – сказал министр.

Он заявил, что РФ выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу України» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга насчитывается пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» затраты на судебный процесс.

2 ноября 2019 года «Нафтогаз» подал в арбитраж новое заявление против «Газпрома».

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе

20 декабря 2019 года на переговорах в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии «достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям» по транзиту российского газа, сообщили в Офисе президента Украины. В российском «Газпроме» рассказали, что Украина и РФ подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак рассказал, что новый пятилетний контракт на транзит должны подписать до конца года. Он также рассказал, что во время переговоров Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу и теперь «больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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