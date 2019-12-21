Назван срок урегулирования Газпромом всех претензий с украинской стороной

Газпром урегулирует судебные претензии с Нафтогазом, а также антимонопольные претензии с правительством Украины на 7,4 млрд долларов до 29 декабря, сообщила российская компания.
В Газпроме заявили в ответ на вопрос, когда произойдет подписание мирового соглашения по антимонопольным претензиям и выплата по решениям Стокгольмского арбитража, что «все до 29 декабря», передает РИА «Новости».
«Претензии АМКУ (Антимонопольного комитета Украины) составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около 7,4 млрд долларов», – сказали в компании.
Ранее стало известно, что Газпром и Киев решили подписать соглашение о снятии претензий Антимонопольного комитета.
До этого Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что новый пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, как ожидается, будет заключен до Нового года.
Источник в российской делегации сообщал, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что РФ согласилась выплатить Нафтогазу 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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