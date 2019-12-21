Мнение: Триумф Джонсона, импичмент Трампа и отсутствие западофобии в России

1. Брекзит к нам приходит, Брекзит к нам приходит… После оглушительной победы консерваторов на выборах в британский Парламент, премьер-министр Борис Джонсон получил «необузданную власть» (по словам своих проигравших противников-лейбористов). Это значит, что выход Великобритании из ЕC теперь состоится практически наверняка, уже без каких-то особых сомнений. Электоральный триумф консерваторов-евроскептиков устранил самое главное препятствие, кардинально ослабив парламентскую оппозицию:

https://lenta.ru/news/2019/12/20/bratain_leaving/

Палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. <…>

За документ по Brexit проголосовало 358 парламентариев, против — 234. Если в ближайшие недели законопроект будет согласован обеими палатами и подписан королевой Елизаветой II, Великобритания покинет Евросоюз в установленный срок — до 31 января 2020 года. Прошлый премьер-министр Тереза Мэй терпела неудачу три раза: парламентарии голосовали против Brexit. <…>

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

Теперь, по всей видимости, договор о Брекзите будет заключён на весьма невыгодных Британии условиях. Туманный Альбион серьёзно потеряет в доступе на рынок ЕС. Европейцы не хотят уступать и намереваются демонстративно наказать Британию, а британцам надоело ждать. Лондонских банкиров и британские компании ждут непростые времена.

2. Ещё одно знаковое парламентское голосование, в возможность которого ещё несколько лет назад мы бы с вами ни за что не поверили. Палата представителей Конгресса США одобрила импичмент президента Трампа. За это проголосовали представители Демократической партии, у которых в нижней палате большинство мест. Однако в Сенате США (верхней палате) большинство у республиканцев, поэтому Трамп, вероятно, сможет сохранить свой пост.

На фоне попытки импичмента рейтинг Трампа резко вырос, так что это ему оказалось только на руку. Его сторонники консолидировались и пополнили свои ряды, поскольку наглая и необоснованная попытка демократов снять президента, чья вина в сговоре с Россией так и не была доказана, откровенно возмутила многих простых американцев.

По мнению Ивана Данилова, крах антитрамповской пропаганды напоминает российские события:

https://ria.ru/20191219/1562559634.html

…важным последствием попытки импичмента является смерть мифа о том, что медиа в целом, и более всего американские, являются всесильными и что тот, кто контролирует ведущие издания страны, может без ограничений промывать мозги избирателям, особенно если использовать самые передовые методы пропаганды и социального давления. Самая популярная теория политической и социальной пропаганды (и, нужно признать, в ней есть рациональное зерно) заключается в том, что если обществу постоянно предъявлять какие-то примеры и идеалы поведения (с использованием рекламы, лидеров мнений и звезд шоу-бизнеса), а также стыдить его за отклонения от этого образца (например, обвинениями в расизме, работе на Кремль или ненависти к экологии планеты), то с этим обществом можно делать вообще что угодно. Такая схема, в принципе, работает, и довольно эффективно: рядовой американец из 1970-х годов в ужасе бы отшатнулся от современного американского общества, в котором права различных меньшинств уже давно превратились в их диктатуру. Более того, эта же схема, только в чуть более утончённом варианте, сыграла важную роль в идеологической и пропагандистской победе над СССР, которая увенчалась предательством элит и тем, что Владимир Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

Но вот сейчас этот подход напоролся на ограничение, которое заключается в том, что если достаточно большой сегмент общества демонизировать, обесценивать, унижать, а также требовать от него платить и каяться, то в какой-то момент он просто говорит «ну и ладно» и начинает действовать в своих интересах, полностью освободившись от психологического контроля над собой.

Сначала машина американской пропаганды (и её российские щупальца в лице СМИ-иноагентов и российских лидеров мнений, которые выполняли функцию иноагентов) натолкнулась на эту проблему в России. В какой-то момент общество охватило безразличие к мнению и критике со стороны «держателей контрольного пакета демократии и носителей истины в последней инстанции» из вашингтонских, рижских, пражских и некоторых московских редакций. Потом это безразличие сменилось веселым азартом по принципу «если им не нравится, значит, мы всё делаем правильно». Провал на российском направлении наших оппонентов ничему не научил, и теперь они столкнулись с аналогичной проблемой у себя на родине: после того как в течение целого года из каждого утюга на сторонников Трампа и его самого сыпались обвинения в расизме, предательстве, мизогинии, работе на Кремль и просто дурости, реакция получилась обратной ожидаемой. Как сообщает уважаемый центр исследования общественного мнения Gallup, «с момента начала импичмента рейтинг Трампа вырос на шесть процентов».

Телевизор в данном случае проиграл не холодильнику, а элементарному самоуважению той части Америки, которая все еще отказывается посыпать себя пеплом и ползти на кладбище из-за того, что она белая, любит есть мясо и не очень любит политкорректность. Более того: за последние несколько месяцев, как отмечает агрегатор политических опросов Real Clear Politics, большинство американцев стали выступать против импичмента.

Великая машина политической пропаганды американского «глубинного государства» перестала работать.

Вместе с тем, до окончательной победы над своими противниками Трампу ещё очень далеко. Как говорится в статье по ссылке, накал страстей в США достиг невероятной прежде величины: используются самые грязные политические методы, все обвиняют всех во всех смертных грехах, расчеловечивание противников идёт полным ходом, и даже начинают звучать разговоры о возможности гражданской войны. Увы, но Америка ещё вполне может удивить нас неприятными и шокирующими новостями.

3. В октябре мы с вами обсуждали исследование агентства «Россия сегодня», согласно которому в СМИ стран «Большой семёрки» позитива о России лишь 2%, а негатива – все 50%:

https://olegmakarenko.ru/1695497.html

Тогда многие написали в комментариях, мол, в российских СМИ по отношению к странам Запада всё точно так же. Но нет. Всё вовсе не так.

Виктор Мараховский опубликовал недавно результаты аналогичного исследования, проведённого на этот раз на основе статей, теле- и радиопередач российских СМИ:

https://ria.ru/20191213/1562320067.html

Исследовались материалы за первое полугодие 2019 года, посвящённые всё тем же странам «Большой семёрки».

Выяснилось нечто крайне неожиданное.

А именно.

В России, где, как известно, царит государственная антизападная пропаганда и нет свободы слова — позитив в отношении стран коллективного Запада категорически, в разы или даже на порядки, превосходит западные показатели в отношении России.

Ещё раз напомним: СМИ G7 о нас — 50 процентов негатива, 48 процентов нейтральности и два процента позитива.

СМИ России о G7 — 71 процент нейтральности, 24 процента критики и негатива, пять процентов позитива.

Самые яркие сопоставления.

СМИ США о России: 90 процентов негатива. СМИ России о США: 30 процентов негатива. Американские похвалы в адрес России: 0,2 процента. Русские похвалы в адрес США: два процента. Немного, конечно, — но всё-таки в десять раз больше.

СМИ Италии о России: 13 процентов положительных публикаций при 25 процентах отрицательных.

СМИ России об Италии: 14 процентов положительных публикаций при семи процентах отрицательных. То есть хвалим мы друг друга с Италией примерно одинаково — только мы их ругаем вчетверо меньше. <…>

Парадоксальным образом почти вся «антизападная пропаганда» в российской медиасфере — это просто информационный рикошет. То есть пересказ антироссийских воплей в его, западной, политической жизни. Естественно, эти вопли (а также волочащиеся за ними санкции и угрозы) российским СМИ не нравятся.

Но достаточно какой-нибудь стране вести себя не то что дружественно, а просто хотя бы не лезть в первые ряды антироссийских разоблачителей — и российская медиасфера будет относиться к ней вполне ровно. Доказано Канадой и Германией.

Источник: Место для дискуссий

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