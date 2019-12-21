ЕС выступил против санкций США

ЕС в данный момент анализирует американские санкции в отношении европейских компаний, причастных к строительству «Северного потока – 2», однако уже выступает против введения таких мер со стороны США, сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК).

«В настоящее время комиссия анализирует потенциальное воздействие этих мер на европейские компании. В принципе, ЕС выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих легальный бизнес», – сказал представитель ЕК, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что «целью Еврокомиссии всегда было обеспечение того, чтобы «Северный поток – 2» функционировал бы прозрачным и недискриминационным образом с надлежащей степенью регулирующего надзора, в соответствии с ключевыми принципами международного энергетического права и законодательства ЕС».

Кроме того, представитель ЕК напомнил, что с момента вступления в силу директивы по газу в мае 2019 года «в ЕС действуют четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим европейский газовый рынок с третьей страной».

«Принципы этих правил также были признаны в законе о национальной обороне США», – добавил он.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России. Документом, в частности, предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Затем США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ. Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2».

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро потребуют от них «прекратить дышать».





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