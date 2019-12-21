Андрей Разин признался в желании быть похожим на Брэда Питта

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на странице в Instagram опубликовал несколько фото голливудского киноактёра Брэда Питта. Таким образом он решил вспомнить о дне рождения знаменитости, признавшись, что всегда стремился быть похожим на экс-супруга Анджелины Джоли.

Андрей Разин и Брэд Питт родились в один год, но с разницей в несколько месяцев. В недавней публикации продюсер констатировал, что гордится данным фактом, так как это в некоторой степени его «сближает» с талантливым, красивым, мужественным и очень порядочным коллегой. Разин не скрывает, что Питт является для него идеалом, которому он подражает и стремится быть похожим на него. В завершение поста продюсер коротко поздравил звезду с днём рождения, прикрепив фотоколлаж, на котором Питт запечатлён в молодые годы.

К слову, из шестерых детей Брэда Питта поздравили только трое – Шайло, Нокс и Вивьен. Все остальные по неизвестной причине проигнорировали день рождения отца, что, по информации инсайдеров, очень его расстроило.

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