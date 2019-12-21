Мининфраструктуры давит на членов набсовета «Укрзалізниці» для отставки Кравцова

Министерство инфраструктуры вызывает членов наблюдательного совета «Укрзалізниці» на частные беседы и склоняет их к увольнению главы правления компании Евгения Кравцова, пишет 20 декабря издание Delo.ua со ссылкой на уволенного члена Набсовета.

«Прошел отчет главы правления на очередном заседании. Параллельно набсовет вызывают в Министерство инфраструктуры и призывают принять «правильное» решение. Международники (международные члены правления «Укрзалізниці». – Delo.ua) не понимают, что происходит вообще», – рассказал собеседник.

Сейчас в состав набсовета «Укрзалізниці» входят четыре независимых члена и три представителя государства.

Кабинет Министров 18 декабря назначил членами наблюдательного совета «Укрзалізниці» от государства бывшего народного депутата Украины Сергея Лещенко и советника министра инфраструктуры Украины Олега Журавлева. Этим же распоряжением Кабмин прекратил полномочия членов набсовета Даниэля Билака и Константина Марьевича. В качестве представителя государства в набсовете «Укрзалізниці» остался президент Украинской академии корпоративного управления Адомас Аудицкас.

Независимые члены набсовета на сегодня – экс-глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер, старший член Atlantic Counsil Андерс Аслунд, член набсовета Литовской и совета директоров Казахстанской железных дорог Кристиан Кун и бывший старший советник австрийской нефтяной компании OMV Матье Андреас.

Источник Delo.ua отметил, что между главой наблюдательного совета «Укрзалізниці» Шевки Аджунером и министром инфраструктуры Владиславом Криклием произошел конфликт.

«Еще раз, есть установленная процедура, по который работает набсовет. Криклий (видимо по указанию премьер-министра) пообещал не трогать наблюдательный совет, если будет принято решение о неудовлетворительной работе Кравцова. На что Аджунер уже который раз сослался на закон. Насколько мне известно, [Шевки Аджунеру] угрожали испортить репутацию и грозятся вообще распустить набсовет. Скорее всего, следом за Кравцовым хотят сменить и все правление и поставить «своих». Тем более, практика такая с Журавлевым и Лещенко уже есть», – подчеркнул инсайдер.

Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, на котором должны рассмотреть вопрос о его работе на должности главы компании, напоминает портал.

«Насколько известно, они финальное решение должны где-то как раз озвучить, но предварительно – не удовлетворены результатами председателя правления», – сообщил Криклий в комментарии «Радіо Свобода».

В наблюдательном совете заявили, что министр «публично говорит неправду», пишет Delo.ua.

18 октября Кабинет Министров Украины вернул «Укрзалізницю» в сферу управления Мининфраструктуры. Криклий сообщал, что Кравцов не останется на своей должности в связи с разделением компании на три отдельные части.

В правительстве планируют смену руководства и начало конкурсов во всех стратегических компаниях, заявил 2 декабря на брифинге министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель. 20 ноября Кабинет Министров внес «Укрзалізницю» в действующий перечень стратегических предприятий

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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