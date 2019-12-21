Косачев назвал «силовым бандитизмом» санкции США по «Северному потоку – 2»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал «силовым бандитизмом» санкции США и заявил, что РФ должна добиваться плановой реализации «Северного потока-2» в срок.

«Россия совершенно точно не должна корректировать свои действия (в проекте), мы должны добиваться, чтобы все здесь шло по плану», – сказал Косачев, комментируя введение санкций США по «Северному потоку-2», передает РИА «Новости».

«Цель этого циничного применения США энергетики как оружия – это обеспечение одностороннего конкурентного преимущества для себя. От европейских стран должна последовать решительная реакция отторжения этой силовой акции, силового бандитизма», – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, запрещая странам развивать реальный сектор экономики, скоро потребуют от них «прекратить дышать».

Напомним, Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России. Документом, в частности, предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Затем США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ. Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2».





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