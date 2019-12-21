Трамп одобрил санкции против «Северного потока – 2». Подрядчик приостановил укладку труб

Президент США Дональд Трамп подписал 20 декабря законопроект, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Трубоукладчик «Северного потока – 2» компания Allseas приостановила работу.

Санкции предусматривают отказ в американских визах и блокировку всех американских активов иностранных граждан и компаний, имеющих отношение к проектам «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Они являются частью законопроекта об оборонных расходах. Американские представители неоднократно называли газопровод, по которому российский природный газ будет экспортироваться в Германию, угрозой энергетической безопасности Европы. В законопроекте он назван «инструментом принуждения».

Ключевой подрядчик строительства – швейцарско-нидерландская компания Allseas: ей принадлежит крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, которое укладывает трубы по дну Балтийского моря.

18 декабря сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили Allseas письмо, в котором предупредили о последствиях продолжения работ по проекту «Северный поток – 2». Среди возможных последствий – блокировка собственности компании в США, запрет на проведение любых транзакций, связанных с американскими финансовыми институтами, а также на посещение США руководством компании.

Представители Allseas заявили о приостановке работ «до получения юридических, технических и экологических разъяснений от соответствующего органа США».

Американские санкции вызвали резкую критику Германии. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас заявил о том, что «санкции представляют собой вмешательство в автономные решения, принятые в Европе».

Глава МИД Мария Захарова также отреагировала на решение о санкциях против «Северного потока – 2» в фейсбуке. Она написала: «Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест».

Официально санкции должны вступить в силу в ближайшие недели. Около недели назад «Газпром» заявлял, что для завершения работ на последнем подводном участке газопровода требуется около пяти недель.

Газопровод «Северный поток – 2», который должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря, строит «Газпром», также в строительстве участвуют компании из Германии и Австрии. Власть в этих странах утверждает, что речь идет о сугубо экономическом проекте.

Ввод трубопровода в эксплуатацию намечен на 2019 год. По нему в Германию должно пойти 55 млрд кубометров газа в год или больше четверти от объема экспортных поставок «Газпрома». Вторая ветка трубопровода, по сути, дублирует уже действующую – «Северный поток», мощность которого также составляет 55 млрд кубов в год.

В октябре Дания одобрила строительство газопровода по маршруту к юго-востоку от датского острова Борнхольм. Отсутствие разрешения с ее стороны на прокладку трубы в ее территориальных водах в последние месяцы сильно тормозило проект.

Против строительства «Северного потока – 2» выступал и президент Дональд Трамп, который считал, что Германия «слишком зависима» от поставок нефти и газа из России и «обогащает» ее, при этом являясь членом НАТО. Эксперты также отмечали, что главная цель «Северного потока – 2» – политическая, а не коммерческая: это желание отказаться от транзита газа в Европу через Украину.

«Если будет построен «Северный поток – 2″, то украинский маршрут может потерять объемы прокачки в два раза», – заявлял директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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