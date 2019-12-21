Спускающий последние деньги на умирающую Заворотнюк Чернышев нажил серьезные проблемы

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Последнее: СК РФ по Бурятии сообщил о задержании действующего и бывшего полицейских по подозрению в убийстве 17-летней давности. В ведомстве сообщили, что преступление произошло в августе 2002 года на территории Кабанского района недалеко от трассы Иркутск – Чита. Там были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. «По данному факту было возбуждено […]
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