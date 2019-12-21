Морской змей, осьминог и кальмар на протяжении веков вызывали ужас у моряков. Ученые нашли реально существующих животных, которые по описанию похожи на тех, что пугали людей в древности.

По предположению специалистов, гигантские морские змеи вполне могли быть крупными представителями анаконды. Эти змеи обитают в Южной Америке и Африке. Они умеют плавать и иногда выносятся водами рек в открытый океан. Обычно длина особей достигает 5 метров, но существуют сведения о 8 и даже 12-метровых представителях этого вида.

Океаны до сих пор являются слабо изученными. Периодически исследователям попадаются новые виды животных, обитающих на большой глубине. Специалистам приходилось сталкиваться с сельдяными королями. Существо редко попадается на глаза, поскольку живет на глубине от 180 до 1000 метров. Эта огромная рыба длиной до 11 метров внешне напоминает угря.

Гигантских осьминогов можно встретить у берегов Тихого океана, вблизи США, России, Японии и Кореи. Размеры моллюска могут достигать 10 метров. Он имеет очень интересное строение тела, что привлекает внимание и будоражит фантазию. Существо обладает тремя сердцами, девятью мозгами, голубой кровью и восемью щупальцами.

Огромные кальмары были замечены в Северной и Центральной Америке, Европе, Африке, Азии и Австралии. Сообщается, что существа могут вырасти до 13 метров. Они крайне редко появляются на поверхности воды.

Существование Лох-несского чудовища на данный момент не доказано. Некоторые специалисты считают, что это один из выживших видов динозавров, другие называют все свидетельства его существования фикцией. Однако, этот миф приносит около 25 миллионов евро в год местности, куда стекаются туристы в надежде своими глазами увидеть монстра.

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