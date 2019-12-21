В Нафтогазе назвали санкции против «Северного потока – 2» лучшим новогодним подарком

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год, куда включены санкции против «Северного потока – 2» – лучший предновогодний подарок.
Коболев написал в Facebook, что «так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас».
К записи он прикрепил скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета США и сообщения компании Allseas, которая прокладывает трубы для «Северного потока – 2», о приостановке работ.
Напомним, Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.
Документом, в частности, предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
Затем США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».
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