В Нафтогазе назвали санкции против «Северного потока – 2» лучшим новогодним подарком

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год, куда включены санкции против «Северного потока – 2» – лучший предновогодний подарок.

Коболев написал в Facebook, что «так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас».

К записи он прикрепил скриншоты трансляции подписания оборонного бюджета США и сообщения компании Allseas, которая прокладывает трубы для «Северного потока – 2», о приостановке работ.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.

Документом, в частности, предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Затем США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: СК РФ по Бурятии сообщил о задержании действующего и бывшего полицейских по подозрению в убийстве 17-летней давности. В ведомстве сообщили, что преступление произошло в августе 2002 года на территории Кабанского района недалеко от трассы Иркутск – Чита. Там были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. «По данному факту было возбуждено […]