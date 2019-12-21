Астронавты рассказали о странных ощущениях, звуках и НЛО в космосе

21.12.2019, 13:30, Разное

После того, как человечество впервые побывало на поверхности Луны, 400 астронавтов из разных стран записали в бортовые журналы рассказы о значимых событиях во время полета. Профессор Кирилл Павлович Бутусов собрал информацию о странных ощущениях, звуках и НЛО, с которыми пришлось столкнуться членам экипажей.
Сергей Кричевский говорил, что многие коллеги жаловались на ощущение перевоплощения в животных, иных личностей или пришельцев во время полета. Также космонавты говорили о реальности существования Бога и незримом наблюдении со стороны представителей разумных форм жизни.

Кроме того, они слышали странные звуки в космическом пространстве, которые невозможно объяснить с точки зрения науки. Сотрудник NASA Вернер фон Браун подтвердил сведения, касающиеся столкновения 25 астронавтов с НЛО во время исследования Луны, а в 60-х годах Гордон Купер заметил огромный внеземной объект рядом с Меркурием, после чего его удалось запечатлеть на камеру астронавту Джеймсу Макдивитту.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В столичном департаменте СМИ и рекламы прокомментировали проекции с изображением Иосифа Сталина и подписью: «Я вернусь», которые ранее появились на фасадах зданий в Москве. Самовольное размещение проекций портрета Сталина там назвали незаконным. «Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции: на привлечение внимания – сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика