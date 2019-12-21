Астронавты рассказали о странных ощущениях, звуках и НЛО в космосе

После того, как человечество впервые побывало на поверхности Луны, 400 астронавтов из разных стран записали в бортовые журналы рассказы о значимых событиях во время полета. Профессор Кирилл Павлович Бутусов собрал информацию о странных ощущениях, звуках и НЛО, с которыми пришлось столкнуться членам экипажей.
Сергей Кричевский говорил, что многие коллеги жаловались на ощущение перевоплощения в животных, иных личностей или пришельцев во время полета. Также космонавты говорили о реальности существования Бога и незримом наблюдении со стороны представителей разумных форм жизни.
Кроме того, они слышали странные звуки в космическом пространстве, которые невозможно объяснить с точки зрения науки. Сотрудник NASA Вернер фон Браун подтвердил сведения, касающиеся столкновения 25 астронавтов с НЛО во время исследования Луны, а в 60-х годах Гордон Купер заметил огромный внеземной объект рядом с Меркурием, после чего его удалось запечатлеть на камеру астронавту Джеймсу Макдивитту.
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