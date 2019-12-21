Астронавты рассказали о странных ощущениях, звуках и НЛО в космосе

После того, как человечество впервые побывало на поверхности Луны, 400 астронавтов из разных стран записали в бортовые журналы рассказы о значимых событиях во время полета. Профессор Кирилл Павлович Бутусов собрал информацию о странных ощущениях, звуках и НЛО, с которыми пришлось столкнуться членам экипажей.

Сергей Кричевский говорил, что многие коллеги жаловались на ощущение перевоплощения в животных, иных личностей или пришельцев во время полета. Также космонавты говорили о реальности существования Бога и незримом наблюдении со стороны представителей разумных форм жизни.

Кроме того, они слышали странные звуки в космическом пространстве, которые невозможно объяснить с точки зрения науки. Сотрудник NASA Вернер фон Браун подтвердил сведения, касающиеся столкновения 25 астронавтов с НЛО во время исследования Луны, а в 60-х годах Гордон Купер заметил огромный внеземной объект рядом с Меркурием, после чего его удалось запечатлеть на камеру астронавту Джеймсу Макдивитту.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В столичном департаменте СМИ и рекламы прокомментировали проекции с изображением Иосифа Сталина и подписью: «Я вернусь», которые ранее появились на фасадах зданий в Москве. Самовольное размещение проекций портрета Сталина там назвали незаконным. «Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции: на привлечение внимания – сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть […]