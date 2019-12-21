Мнение: Плюсы и минусы «Ведьмака»

О плюсах и минусах сериала "Ведьмак".

По сути — 8 выпущенных серий это экранизация/адаптация части рассказов из цикла "Меч предназначения", куда входят история с дочерью Фолтеста, охота на дракона, вопрос меньшего зла в Блавикене, сватовство Ежа, резня в Цинтре и т.д. Вращается все вокруг трех сюжетных линий — Геральта, Цириллы и Йеннифер. При этом стоит помнить, что подлинно мировую известность этому фэнтезийную циклу принесли даже не сами книги, популярные в Восточной Европе и России, а игровые адаптации, которые сделали историю про Геральта по настоящему известной, хотя даже сам автор литературного первоисточника не верил, что из этого может выйти что-то путное, о чем впоследствие жалел, когда понял, какие деньжищи проплывают мимо него в чужие руки.

Успех "Ведьмак 3: Дикая охота" конечно серьезно поспособствовал, что это польское темное фэнтези вообще добралось до дорогостоящей экранизации.

Само собой, есть еще польская экранизация 2002-го года, но она прямо скажем технически давно устарела и прямо скажем на любителя.

И так, чем же запомнился новый "Ведьмак":

О плюсах.

1. Хорошо или неплохо получились — Геральт, Йеннифер, Цири, Калантэ, Тессая де Врие, Лютик, Ярпен Зигрин, Ренфри…хм…Плотва?! В общем, часть героев книг/игр смотрятся вполне нормально. Полагал, что будет много хуже.

2. Отличный экшн на мечах — снято очень бодро и брутально. Как в случае схваток с людьми, так и с монстрами. Присутствует и контекстно уместная расчлененка в существенных количествах с отрубанием голов, рук, ног, выпусканием кишок и прочего "мяса".

3. Более обширно, чем в книгах или играх, раскрыта предыстория Йеннифер. Вопрос о том, почему у нее такой сволочной характер разъяснен в полной мере.

4. Неплохая музыка, с аллюзиями на саундтрек к незабвенному третьему "Ведьмаку". Плюс у Лютика тут одна неплохая и весьма антуражная песня.

5. Атмосфера оригинального произведения местами выдержана, хотя стремление авторов сделать сюжет универсальным и отойти от "славянских корней", постоянно затягивает сериал в болото маркетинговой стерильности "обычного западного фэнтези".

6. Авторам местами удалось сохранить юмор, в том числе коронное "Зараза" после очередной неожиданности. Не хватало только "Никак вы блять не научитесь". Прямо таки игрой повеяло. Местами.

7. Огромное количество экспозиции — это с одной стороны хорошо для тех, кто ждал отсылок к оригиналу, но тем, кто с историей незнаком, встретится водопад имен, названий, событий. Как часть общей вселенной "Ведьмака", это может порадовать фанатов, которые то тут, то там будут натыкаться на знакомых героев и названия. Если рассматривать фильм как самостоятельное явление, то он несколько перегружен экспозицией, хотя это на любителя.

8. Достаточно неплохо раскрыта тема бытового расизма в отношении "скоятаэлей" и "краснолюдов" с прохладными историями о том, кто, где и кого резал и геноцидил. В отличие от феминизма и толератности в вопросах цвета кожи, вопрос расизма раскрыт более уместно.

О минусах.

1. Ничем, кроме толерантности не обоснованные негры в кадре, растыканные по сериалу. Это сделано очень топорно и для галочки. А ведь достаточно было ограничиться двумя воительницами, которые сопровождали Борха. Но это было бы очень не толерантно.

2. Меригольд совсем никакая, особенно если брать игровой вариант. Невзрачная актриса, ничем не запоминающаяся, а ведь это и в книгах и играх, одна из главных действующих лиц. Полный промах с подбором актрисы. С Фольтестом та же история.

Также мимо — Фрингилья, Коралл, Сабрина, Кагыр.



"Путин" из "Карточного домика" в образе Стрегобора.

3. Авторы сильно перемудрили с флешбэками, в результате чего действие постоянно скачет из "прошлого" в "настоящее" и обратно. При этом, люди не знакомые с первоисточником, рискуют банально запутаться в том, что происходит.

4. Сериал снят по мотивам, поэтому помимо хорошо известных историй из рассказов Сапковоского, есть немало сценарной отсебятины. Зачем-то убили Мышовура, хотя ничего не предвещало.

5. Большие баталии — битва на Марнадальских полях и битва при Содденском холме сняты прямо скажем посредственно и хаотично. Логику происходящего там найти весьма трудно. Просто свалка и сумбур.

6. Доспехи армии Нильфгаарда бездарны. Не случайно, художника по костюмам уже погнали и на 2-й сезон наняли нового. Редкостное убожество.

7. Опять же дань толерантности — слишком много феминизма там, где он не требуется. Ложа и без того слишком могущественна, чтобы еще дополнять это клишированными тирадами на тему угнетения женщин, которые хотят быть сильными и независимыми. С тем же успехом могли цитаты Брежнева со съезда партии вставлять по принципу "надо так надо".

В целом, противоречивый продукт "по мотивам". С одной стороны авторы стараются придерживаться неких узловых событий, но делают это весьма своеобразно и это явно понравится далеко не всем. С одной стороны наверняка подгорит у фанатов, с другой стороны — тем, кто книги не читал и в игры не играл, вся эта конструкция может показаться раздутой и претенциозной. Так что есть определенные сомнения на тему того, что все это выстрелит.

Тем не менее, если смотреть в целом, то получилось смотрибельно, полагал, что будет намного хуже — польский сериал точно превзошли. А вот игровую адаптацию, едва ли.

Источник: Colonel Cassad

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