Ученые приблизились к возможности создания пены с идеальными свойствами

Британские исследователи приблизились к возможности создания пены с идеальными свойствами. Инновационная технология поможет не только украсить бокал с любимым в стране напитком, но и разработать эффективные противопожарные вещества.
Для проведения научного эксперимента авторы воспользовались установкой исследовательского центра ИЛЛ в Гренобле (Франция). Один из самых мощных источников нейтронов в мире позволил выпустить их пучки в жидкости, которые применяются для образования пены.
Полученные результаты исследования смеси помогут в создании идеальных свойств дисперсной системы. Помимо названных уже вариантов применения данной технологии, планируется использовать её для изменения состава стиральных средств, где пенный излишек является нежелательным.
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