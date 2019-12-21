Ученые приблизились к возможности создания пены с идеальными свойствами

21.12.2019, 13:21, Разное

Британские исследователи приблизились к возможности создания пены с идеальными свойствами. Инновационная технология поможет не только украсить бокал с любимым в стране напитком, но и разработать эффективные противопожарные вещества.
Для проведения научного эксперимента авторы воспользовались установкой исследовательского центра ИЛЛ в Гренобле (Франция). Один из самых мощных источников нейтронов в мире позволил выпустить их пучки в жидкости, которые применяются для образования пены.

Полученные результаты исследования смеси помогут в создании идеальных свойств дисперсной системы. Помимо названных уже вариантов применения данной технологии, планируется использовать её для изменения состава стиральных средств, где пенный излишек является нежелательным.



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