Лолита Милявская рассказала, как женщинам легче пережить развод

Летом этого года отечественная эстрадная исполнительница Лолита Милявская пояснила о расставании с пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Певица признаётся, что часто слышит вопросы о том, как легче женщине пережить развод, а потому решила поделиться советами.

Главная рекомендация от Лолиты Милявской – не погружаться полностью исключительно в семью. Женщины должны думать о саморазвитии и карьере, тогда расставания с избранниками не дадут долго предаваться депрессивным мыслям и ускорят прохождение сложного жизненного периода. Если же супруга посвящает себя только детям и мужу, то развод может стать болезненным, так как придётся задумываться о способах выжить без мужской поддержки.

Лолита Милявская говорит, что психологи «отводят» на переживания по поводу развода до 3-х месяцев, но при наличии определённых целей это проходит гораздо быстрее и работа «вывозит в новый день». Поэтому каждый человек, независимо от гендерных признаков, должен стремиться к самостоятельности, чтобы ни от кого не зависеть.

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