Виктория Бекхэм рассорилась с отцом Дэвида накануне крестин Круза и Харпер

На большое событие, которое пройдет в семейном поместье Котсуолдс, потрачены тысячи долларов, а родственники и именитые гости уже начинают прибывать в Лондон. В их числе Ева Лонгория, которая, как предполагается, станет крестной матерью Харпер, — актриса прилетела накануне и сейчас готовится к таинству вместе с сестрой Виктории Бекхэм Луизой Адамс, которая станет для Харпер второй крестной.
В большом списке гостей, кажется, нашлось место всем знакомым и друзьям семейства. Кроме 27-летней Шарлотты, дочери мультимиллионерши Хилари Мередит, с которой сейчас встречается отец Дэвида Тед.
Шарлотта считает, что они семья и должны быть приглашены как единое целое. В конце концов Тед спросил Дэвида, могут ли они привести ее. Он сказал, что поговорит с Викторией, но потом вернулся и извинился за то, что ничего не выйдет. Дело в том, что Виктория с недоверием относится ко всем посторонним. Даже все сотрудники, которые будут работать на мероприятии, должны были подписать соглашение о неразглашении, —
приводит слова инсайдера Daily Mail.
Тед Бекхэм и Хилари Мередит
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