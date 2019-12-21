Маск отреагировал на неудачный полет корабля Boeing к МКС

21.12.2019, 13:19, Новости дня

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner компании Boeing, который не сумел попасть на Международную космическую станцию (МКС).

Маск написал в Twitter: «Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полета».

Напомним, 20 декабря новейший американский корабль Starliner компании Boeing впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что Starliner пробудет на орбите восемь дней.

Позже в Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner. В НАСА уточнили, что Starliner находится на стабильной орбите, но не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС.

В результате Starliner, истратив много топлива, оказался на нерасчетной орбите и не смог лететь дальше. Было принято решение возвратить корабль на Землю 22 декабря.



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