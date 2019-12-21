Пенсионерку заставили идти пешком в другую больницу с переломом и сотрясением

В Твери 75-летнюю пенсионерку пешком отправили из поликлиники в больницу после того, как она обратилась туда с множественными травмами.
На женщину из-за сильного штормового ветра упала остановка в поселке Химинститута в Твери.
Дочь пострадавшей Лариса Козлякова рассказала, что ее мать вышла из Калининской ЦРБ. Она ждала автобус на остановке, когда на нее упала конструкция. Прохожие помогли пенсионерке подняться и проводили обратно в больницу, но там не было свободных врачей, и женщину отвели в поликлинику.
В поликлинике пенсионерке оказали первую помощь и дали направление в Тверскую городскую больницу №4. Козлякова возмутилась, что ей не вызвали скорую помощь, чтобы довезти до больницы. По ее словам, гражданкаполучила сильный ушиб колена, осколочный перелом большого пальца руки со смещением, ссадины на лице и сотрясение мозга.
«Ее просто отправили из больницы, чтобы она сама добиралась», — сказала она. Козлякова вызвала матери такси. В больнице №4 женщину дообследовали и наложили гипс. Пострадавшая лежит в стационаре.
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