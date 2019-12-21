Сергей Миронов предложил раздать россиянам 1 триллион рублей

21.12.2019, 13:14, Новости дня

Руководитель партии «Справедливая Россия» во время своего выступления в Госдуме предложил раздать неосвоенный в рамках бюджета страны триллион рублей россиянам.

Миронов выступил с заключительным отчетом о работе своей партии. Кроме того, он высказал озабоченность уровнем жизни россиян:

«Продовольственная корзина составляет 4 800 рублей. По 160 рублей в день. Когда это видишь, хочется сделать запрос в московский зоопарк и спросить, какова суточная сумма на содержание животных».

Миронов предложил поправить бюджет российских домохозяйств одноразовым вливанием:

«Вот у нас завершается финансовый год. И, по данным счетной палаты, один триллион рублей у нас не израсходован. Может, взять и из этого триллиона выплатить людям тринадцатую зарплату, тринадцатую пенсию, тринадцатую стипендию? Чтобы люди увидели, что государство заботится о них».
Миронов напомнил, что в начале года в Думе шли горячие обсуждения увеличения НДС с 18 % до 20 % в связи с нехваткой в бюджете 600 миллиардов рублей. Однако, как оказалось, такой необходимости не было.

6812 рублей выплатили бы каждому россиянину, если бы чиновники приняли предложение Миронова
Стоит отметить, что аналогичные формы поддержки в виде единоразовых выплат гражданам обсуждают не только в России. Так, в ряде европейских стран парламентарии и эксперты всерьез предлагают выплачивать гражданам компенсации, чтобы стимулировать покупательскую активность и увеличивать ВВП стран. Это явление уже получило название «вертолетные деньги». По аналогии с разбрасыванием денег с вертолета.

Некоторые эксперты, впрочем, считают такое использование денег неэффективным.

«Гораздо эффективнее раздать эти деньги только людям с экономическим образованием. Они смогут создать бизнес и рабочие места, и эффект будет гораздо больше. Скажем, у 50 % экономистов получится создать бизнес в среднем с 10 рабочими местами. Это будет порядка 500 000 новых рабочих мест. Даже если это верхняя планка, а в реальности будет 100 000 рабочих мест — все равно прекрасно.

А если триллион разделить на 144000 000чел населения РФ, то каждый получит примерно по 7000 рублей и оплатит ЖКХ и электричество.



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