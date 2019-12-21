Пушков отреагировал на заступничество ФРГ за «Северный поток – 2» словами известной песни

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заступничество Германии за «Северный поток – 2», усомнившись, что слова ФРГ будут услышаны в США.
Пушков написал в Twitter, что «санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу», отметив, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «заявила о неприятии» данных мер.
«Остается понять, как именно она их «не примет». Если на словах, то США не обратят на это никакого внимания», – отметил сенатор, добавив, что «интересы ФРГ и позиция ее правительства – последнее, что волнует администрацию (президента США Дональда) Трампа».
Он добавил, что пока все ограничивается «тем, что глава МИД ФРГ Маас обсудил с (госсекретарем США Майком) Помпео «решительное противодействие США строительству Северного потока – 2».
«В Германии выразили сожаление в связи с введением санкций США… Назвали их вмешательством в дела Европы… Отвергают такого рода экстерриториальные санкции… И так далее, и тому подобное. Прямо как в песне «Paroles, paroles, paroles»… Слова, слова, слова…», – написал Пушков.
Ранее Пушков оценил способность Германии бросить вызов «Большому брату».
Напомним, Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.
Документом, в частности, предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».
Затем США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».
Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ. Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2».
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