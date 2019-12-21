В Кабмине назвали основную версию пожара в одесском колледже

Правительственная комиссия назвала основную версию пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По основной версии, пожар возник из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда огонь распространился, а люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

«Это произошло из-за небрежного отношения руководства и персонала колледжа, которые систематически игнорировали обязательное обеспечение противопожарной защиты и требований пожарной безопасности, предусмотренные законодательством. Они сознательно нарушали нормы содержания эвакуационных путей и эксплуатации электрооборудования», – отметил премьер.

Он также отметил, что нарушение правил пожарной безопасности стало возможным в том числе и из-за ряда пробелов в законодательстве.

«Министерство образования и науки является основателем колледжа, но не имело полномочий профинансировать противопожарные мероприятия. Из-за моратория на проверки, который действовал почти 4 года, ГСЧС не проводила проверки этого учебного заведения с 2014 года (зданию колледжа 105 лет!). И за неустранения выявленных инспекторами нарушений штраф мизерный – 170 грн», – рассказал Гончарук.

По словам премьера, правительственная комиссия рекомендует:

разработать законопроекты по усилению административной ответственности за нарушение пожарной безопасности;

внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательства предусматривать в бюджетах всех уровней обязательные отчисления на мероприятия противопожарной безопасности;

ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности;

внедрить проверку состояния содержания зданий (путей эвакуации, средств пожаротушения, содержание электросетей и т.п.) на законодательном уровне, а также проверку соблюдения пожарной безопасности в учебных заведениях, дополнительных инструктажей, внеплановых тренировок по эвакуации.

По словам Гончарука, во время расследования уже уволены руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместителя Михаил Вовк. Со вчерашнего дня управление возглавляет Вадим Шулюк.

«Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем», – заявил Гончарук.

Урядова комісія назвала причини пожежі в одеському коледжі. Основна версія виникнення пожежі – займання побутового… Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Laupäev, 21. detsember 2019

Утром 4 декабря пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25. В здании располагаются Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений.

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В ГСЧС заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации. Правоохранители рассматривают три причины возгорания: поджог, неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Правительство создало комиссию, которая должна до 20 декабря доложить о результатах расследования причин пожара.

12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. По окончательным данным, 16 человек погибли, 31 пострадал.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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