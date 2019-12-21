Максим Галкин оказался очевидцем происшествия на Лубянке

В четверг 19 декабря на Лубянке в Москве произошёл инцидент с перестрелкой между силовиками и 39-летним мужчиной. Шоумен Максим Галкин, как оказалось, был очевидцем происшествия в самом центре столицы.

В разделе Stories аккаунта Instagram Максим Галкин обнародовал небольшое видео, снятое из салона автомобиля. Артист проезжал в районе Лубянки примерно в то время, когда происходила перестрелка. В кадрах запечатлены полицейские машины, но другие детали инцидента отсутствуют, а Галкин лишь констатировал факт «чего-то происходящего» в этом месте, но, вероятно, ещё не знал подробностей.

После перестрелки стало известно, что произошла она между правоохранителями и вооружённым карабином мужчиной. В результате инцидента 5 человек, в числе которых оказался прохожий, получили огнестрельные ранения. Погиб один из силовиков, а также 39-летний стрелок.

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