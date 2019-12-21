«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на 5 лет

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» подпишут транзитный договор на пять лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в «Газпроме».

По его данным, в 2020 году объем транзита составит 65 млрд кубометров газа, в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Ранее в «Газпроме» заявили, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Газовые переговоры Украины, России и ЕС после Берлина продолжились 20 декабря в Минске. От «Газпрома» в них принял участие глава компании Алексей Миллер.

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