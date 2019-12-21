Россия направила к берегам Сирии корабль с ракетами «Калибр»

21.12.2019, 12:57, Новости дня

Фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», совершает переход из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

По ее данным, в настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Как рассказали в пресс-службе, ожидается, что 21 декабря к концу дня фрегат войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около десяти боевых кораблей и судов обеспечения.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами «Калибр» по боевикам в Сирии.



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