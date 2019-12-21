Россия направила к берегам Сирии корабль с ракетами «Калибр»

Фрегат «Адмирал Эссен», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», совершает переход из Севастополя в Средиземное море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

По ее данным, в настоящее время экипаж корабля проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Как рассказали в пресс-службе, ожидается, что 21 декабря к концу дня фрегат войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около десяти боевых кораблей и судов обеспечения.

Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами «Калибр» по боевикам в Сирии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В столичном департаменте СМИ и рекламы прокомментировали проекции с изображением Иосифа Сталина и подписью: «Я вернусь», которые ранее появились на фасадах зданий в Москве. Самовольное размещение проекций портрета Сталина там назвали незаконным. «Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции: на привлечение внимания – сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть […]