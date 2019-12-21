Шнуров и его подопечная провалились на шоу «Голос»

Ханиева исполнила хит группы «Сплин» в выпуске программы от 20

октября. Запись выступления участницы шоу «Голос» попала в «Ютуб». В

комментариях под роликом зрители проекта назвали номер подопечной Сергея

Шнурова провалом. Тем не менее, вокалистка получила одобрение жюри и прошла в

следующий этап.

По словам интернет-обывателей, песня и образ, которые подобрали Рагде, были неудачными. Артистка не смогла показать свои вокальные

данные.

«Кто додумался дать ей такую песню? А этот образ…. как

будто специально одевали, чтобы пострашнее казалась (здесь и далее орфография и

пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Конечно фальшивила местами и

песня не ее. Тяжело было слушать.. Хммм», – рассуждали пользователи Сети.

Кто-то из поклонников шоу «Голос» обратил внимание на реакцию

Сергея Шнурова. По мнению любителя музыки, звездный наставник был сам очень

удивлен качеством исполнения. Возможно, провал случился из-за технических

проблем.

«Удивленный взгляд Шнурова на Рагду вначале выступления, мне

кажется, говорит о том, что не попадание в ноты в данном случае неожиданность.

Предполагаю, что проблемы со звуком, возможно участники плохо слышат себя,

другие тоже местами мимо нот. Да еще и Нагиев отметил, что не слышно Меладзе.

Сюткин сказал, что с их краю плохо слышно, и Полина на вопрос Нагиева,

среагировала так, будто не раслышала. В общем мой вывод: звуковик налажал», —

написал фанат шоу «Голос».

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