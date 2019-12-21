Мнение: Остановка

Работы по укладке труб Северного потока-2 остановлены. Компания, осуществляющая укладку, самостоятельно остановила работы в ожидании соответствующих разъяснений от правительственных структур США в связи с принятым военным бюджетом, в котором предусмотрены санкции, налагаемые на строительство Северного потока-2.

Проблема в том, что суда-укладчики не могут бросить работу и уйти — один конец трубы находится на их борту. А потому трубу в любом случае дотянут до берега, вопрос — когда. Здесь возможны разные сценарии — американцы могут выдвинуть дополнительные условия, по выполнению которых добро на завершение работа будет получено, но возможен и жесткий сценарий, когда компании-подрядчики будут вынуждены отказываться от завершения работы, ссылаясь на форс-мажор. Тогда Газпрому останется лишь покупать суда-укладчики (естестенно, втридорога) и доводить работы уже самостоятельно. Импортозамещением тут не обойдешься. Куда потом девать эти корабли — неясно, да и встанет это в очень увесистую копеечку.

Любопытно, что отказ подрядчиков произошел синхронно с подписанием протокола согласований в Минске. Уже известно, что Газпром выплатит штраф Нафтогазу, причем в денежной форме. Видимо, Газпрому пришлось пойти на уступки вообще по всем позициям — проекты обхода рассыпаются буквально на глазах, все сроки сорваны, а перспективы начала эксплуатации вообще становятся неопределенными по времени.

Плохо, когда дилетанты лезут туда, в чем совершенно не смыслят. Здесь вопрос даже не в самих "газовых делах", хотя и в них, похоже, руководство Газпрома ни сном, ни духом. Вопрос в том, что когда помоечная шантрапа лезет в большую политику, не имея ни малейшего о ней представления, результат всегда один и тот же — провал. Внутри страны они еще могут пыжиться, но за ее пределами цену гениальным стратегам знают прекрасно, а потому обыгрывают их из раза в раз.

Удивляться нечему — российское руководство — это обычные воры на доверии, мошенники, примитивная и ухудшенная версия Остапа Бендера. Они могут внушить местному населению посредством телевизора легенду о своем величии и бесконечной мудрости. И пока народ хлопает глазами в умилении, выносить из дома ценное имущество, да впрочем, не только ценное — все, что не прибито. Но легенды — это просто слова. На деле гопники как были мелким жульём, так им и остались. Соответственно, и результат.

Источник: Эль Мюрид

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