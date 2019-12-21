Мнение: Едрошутер

Пластиковый стакан – бутылка – камень – ствол — этапы эволюции, начерченные визионером Путиным для интеллигентных оппозиционеров в очках, выходящих на мирные протесты.

«Но что-то там у них не сложилось», — задумчиво говорил Штирлиц о гестапо.

Настырный «Московский комсомолец», накануне Года Крысы, разнюхал, что стрелок, напавший на ФСБ, с младых лет был членом «Единой России». (https://www.mk.ru/incident/2019/12/20/mat-strelka-s-lubyanki-manyurova-sostoyal-v-edinoy-rossii.html) Кроме того, он уважительно относился к Путину и платил «Единой России» взносы.

При обыске его квартиры, помимо оружейного склада, также была обнаружена символика радикального пропутинского «Национально-освободительного движения» (НОД) депутата-единоросса Евгения Федорова. Оперативные фото (https://ren.tv/news/kriminal/639283-byl-vooruzhen-do-zubov-chto-nashli-v-kvartire-u-streliavshego-na-lubianke) опубликовал Рен-тв.

Наконец, шутер с «едроссовским» порохом в головной гильзе, тренировался стрельбе в ДОСААФ – обществе содействия армии, авиации и флоту. Сугубо «патриотической» организации, далекой от оппозиции.

В митингах, как мы понимаем, убийца сотрудников ФСБ, не был замечен. Его путь к оружию, примененному против власти, проходил по каким-то иным тропам, далеким от мирных протестов, зато с указателями «ЕР» и «Путин» по краям неторенной дороги. И Навальный в качестве попутчика ему вряд ли там встречался.

И вот, этот самый путинский уважант, обожант, едрошутер перечеркнул красивое построение своего просроченного лидера, так вдохновенно развернутое им перед обалдевшей правозащитой из СПЧ.

Едрошутер начал прямо со ствола, стреляющего в опору властей — ФСБ, совершенно не интересуясь детским садом политборьбы — наносящими душевные раны пластиковыми стаканами.

Что-то кардинально не то в картине мира у кремлевских чудаков.

Они бы присмотрелись не к оппозиционерам, а к «казакам», «добровольцам из Донбасса», «бойцам ЧВК». Ко всем, кто с Путиным в сердце, перевязанном «георгиевской лентой», умеет использовать оружие.

История с шутером-«единороссом» показала, что враг не напротив, он стоит за спиной и дышит в затылок.

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Источник: СерпомПо

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